Furto di energia elettrica nel campo Rom di Giugliano 26 denunce

Nel campo rom della zona Asi di Giugliano in Campania, sono state presentate 26 denunce per furto di energia elettrica. Tutti i moduli abitativi erano collegati alla rete tramite cavi pendenti e facilmente accessibili, soprattutto per i bambini presenti nel campo. Le autorità hanno individuato le modalità di allaccio illegale alla rete elettrica in ciascun modulo. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle indagini in corso.

Furto di energia elettrica nel campo rom della zona Asi di Giugliano in Campania: su 26 moduli abitativi tutti erano allacciati alla rete elettrica grazie a cavi penzolanti e facilmente calpestabili dai bimbi presenti. E’ quanto hanno scoperto i carabinieri della locale compagnia che hanno setacciato la zona. Fondamentale il contributo fornito dai militari del Reggimento Campania, dai carabinieri Forestali di Napoli, del Noe di Napoli e dal personale della Polizia municipale di Giugliano in Campania. Presenti anche i tecnici di E-Distribuzione. Sono 26 i ‘capi famiglia’ denunciati per furto di energia elettrica. I residenti avevano creato un sistema pericoloso e abusivo che gli permetteva di usufruire dell’energia elettrica direttamente dall’illuminazione pubblica. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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FURTO DI ENERGIA ELETTRICA PER ALIMENTARE IL CAMPO ROM, SCATTA IL BLITZ

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Maxi controllo nel campo rom della zona Asi di #Giugliano. I Carabinieri hanno denunciato 26 capifamiglia per furto di energia elettrica, sequestrato una tonnellata di ferro e 19 veicoli irregolari. Identificate 75 persone, tra cui 27 minori. x.com

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