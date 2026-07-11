Durante un’operazione interforze nel campo Rom di Giugliano in Campania, sono stati individuati allacci abusivi alla rete elettrica. In totale, sono state presentate 26 denunce per furto di energia. Inoltre, sono stati sequestrati alcuni veicoli presenti nell’area. I controlli si sono svolti nella zona Asi, senza ulteriori dettagli su interventi o persone coinvolte.

Giugliano in Campania, controlli nel campo Rom: scoperti allacci abusivi alla rete elettrica e sequestrati veicoli. Operazione interforze nella zona Asi. Proseguono i controlli nei campi Rom della provincia di Napoli disposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri. L’ultima operazione si è svolta nella zona Asi di Giugliano in Campania, dove i militari della locale Compagnia hanno effettuato una vasta attività di verifica. Ai controlli hanno partecipato anche il Reggimento Campania, i Carabinieri Forestali di Napoli, il Nucleo Operativo Ecologico, la Polizia Municipale di Giugliano e i tecnici di E-Distribuzione. Scoperti allacci abusivi alla rete elettrica. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Controlli nel campo Rom di Giugliano: 26 denunce per furto di energia

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