Seriate controlli straordinari dopo la sparatoria | denunce e un arresto per furto di energia elettrica

Da bergamonews.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo la sparatoria avvenuta il 21 giugno, le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli nel comune di Seriate. Durante le operazioni, sono state identificate diverse persone e sono state effettuate denunce per furto di energia elettrica. Inoltre, è stato arrestato un individuo per questo reato. I controlli straordinari continuano con l’obiettivo di rafforzare la presenza delle forze dell’ordine sul territorio.

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Proseguono i servizi di controllo straordinari del territorio predisposti dall’ Arma dei Carabinieri nel comune di Seriate, nell’ambito di una più ampia strategia finalizzata a rafforzare la sicurezza urbana, prevenire i fenomeni di criminalità diffusa e incrementare la percezione di sicurezza tra i cittadini dopo la sparatoria del 21 giugno. Martedì sera, i Carabinieri della Tenenza di Seriate, con il supporto della Sezione Radiomobile di Bergamo, di un’unità cinofila del Nucleo Cinofili di Orio al Serio e di un elicottero del 3° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Orio al Serio, hanno effettuato un articolato servizio coordinato di controllo che ha interessato le principali arterie di collegamento, i luoghi di aggregazione, le aree commerciali e le zone maggiormente sensibili del centro cittadino. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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