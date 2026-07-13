Nella Val d’Orcia, i carabinieri hanno arrestato due persone e denunciato un’altra per una serie di furti in auto in sosta. L’operazione di controllo del territorio ha portato al fermo durante alcune verifiche, dopo aver riscontrato numerosi veicoli danneggiati e oggetti rubati. Sono stati sequestrati strumenti usati per forzare le vetture e recuperati alcuni degli oggetti sottratti. L’indagine prosegue per identificare ulteriori responsabili e verificare altri casi simili.

SAN QUIRICO D’ORCIA – Un’operazione mirata di controllo del territorio ha permesso ai carabinieri della stazione di San Quirico d’Orcia, coadiuvati dal Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Montalcino, di sventare un’attività delittuosa dedita ai furti su autovetture in sosta, fenomeno particolarmente monitorato nelle aree di maggiore interesse turistico della Val d’Orcia. I militari impegnati in specifici servizi di prevenzione hanno intercettato u n camper sospetto nelle immediate vicinanze della località termale di Bagno Vignoni. A bordo del veicolo viaggiavano tre persone, tra cui un ventenne e un diciottenne, entrambi provenienti dalla provincia di Torino, e una giovane straniera di diciotto anni. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Furti in serie nelle auto in sosta: due arresti e una denuncia in Val d’Orcia

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FURTI DI RAME E AUTO: 4 ARRESTI

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