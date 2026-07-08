Tre uomini sono stati arrestati dalla Polizia di Stato di Avellino per furto aggravato all’interno di una struttura ricettiva. I fermati, di 47, 39 e 26 anni, sono tutti residenti nel Vallo di Lauro. Un quarto soggetto è stato invece denunciato. Gli arresti sono stati eseguiti a seguito di un intervento legato a furti avvenuti nella struttura.

Tempo di lettura: 2 minuti La Polizia di Stato di Avellino ha tratto in arresto un 47enne, un 39enne ed un 26enne, residenti nel Vallo di Lauro, per furto aggravato. I poliziotti del Commissariato di P.S. di Lauro, nella giornata di ieri, durante un’attività di polizia giudiziaria finalizzata al contrasto dei reati predatori, hanno sorpreso tre uomini all’interno della struttura ricettiva denominata “La Certosa di San Giacomo”, attualmente chiusa, ubicata nel territorio del Comune di Lauro, intenti ad asportare diversi tubi in rame mediante l’utilizzo di attrezzi atti allo scasso. I predetti, con a carico diversi precedenti di polizia, sono stati prontamente bloccati dagli agenti e tratti in arresto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Furti in una struttura ricettiva, tre arresti e una denuncia

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STRETTA ANTIDROGA: CONTROLLI A TAPPETO IN TUTTA LA PROVINCIA | 30/05/2026

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