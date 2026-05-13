A Ponsacco si sono verificati diversi furti di auto in sosta, con una famiglia che ha subito due episodi in tre giorni. Inoltre, sono state rubate alcune biciclette dalle scuole della zona. Le autorità stanno indagando sugli incidenti, che hanno coinvolto veicoli parcheggiati in diverse aree della città. La situazione ha generato preoccupazione tra i residenti, che chiedono maggiore attenzione e sicurezza.

PONSACCO Una serie di furti sulle auto in sosta a Ponsacco. Una famiglia, addirittura, ne ha subiti due in appena tre giorni su due auto. Da una vettura è stato portato via. un pallone. I malviventi – ma forse è più giusto definirli ladruncoli anche se fanno danni grossi e costosi, che i proprietari delle macchine si devono pagare – si attaccano a tutto. Ormai non c’è più da sorprendersi di nulla. Lunedì la macchina presa di mira dai ladri era in sosta in via Giosué Carducci, all’una del pomeriggio. In pieno giorno, in una strada molto trafficata e frequentata, non certo in mezzo al nulla. Eppure i malviventi hanno agito lo stesso, spaccando il lunotto anteriore, quello più piccolo vicino allo specchietto retrovisore, e da lì sono riusciti ad aprire lo sportello per entrare e portare via tutto quello che hanno trovato.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Furti sulle auto in sosta. Famiglia vittima due volte. Bici rubata alle scuole

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