Furti e rapine Intercettata coppia letale

Da lanazione.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una coppia di origini rumene, entrambi vestiti con cura e dall’aspetto elegante, è stata intercettata mentre si spostava in città. La coppia è sospettata di aver commesso furti e rapine, secondo le indagini in corso. Gli agenti hanno fermato i due in un’area pubblica, trovandoli in possesso di oggetti rubati. Le forze dell’ordine stanno proseguendo le verifiche per accertare eventuali altri reati collegati.

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Bella presenza e ben vestiti; ma dietro quell’apparente rassicurante eleganza si nascondevano due pericolosi individui, un uomo e una donna, entrambi di origini rumene. Lui, 30 anni, con alle spalle una vita fatta di truffe, furti e rapine; lei, 39 anni, ha precedenti per truffa, furti nelle abitazioni, resistenza e numerose rapine a giro per l’Italia. Specializzata nei furti di orologi di valore con la tecnica dell’abbraccio. Erano a bordo di un’auto sospetta che sabato attorno a mezzogiorno e mezzo si muoveva per Forte dei Marmi: la vettura è stata monitorata dalla control room del sistema di videosorveglianza comunale prima in via Veneto e successivamente in via Morin. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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