A Firenze, nel centro storico, si sono verificati diversi episodi di furti e rapine, spesso coinvolgendo turisti e anziani. La polizia ha identificato e arrestato una coppia composta da un uomo di 35 anni, di nazionalità marocchina, e una ragazza di 21 anni italiana, ritenuti responsabili di diversi reati messi a segno nel corso del 2024, prevalentemente di notte.

FIRENZE – La polizia ha arrestato un 35enne marocchino e una ragazza italiana di 21 anni, ritenuti responsabili di furti e rapine messe a segno nel 2024, quasi sempre di notte, nel centro storico di Firenze. I due sono stati due persone incastrati dalle telecamere di videosorveglianza pubbliche e private. Si cerca una terzo uomo, sempre di origine marocchina, per il momento sfuggito alle ricerche e risulta pertanto irreperibile. Il primo episodio risale al 28 aprile 2024, quando i tre avrebbero strappato dal collo una collana d’oro a una turista statunitense che in compagnia del ragazzo passeggiava in via dei Sassetti. Il secondo furto è avvenuto all’alba del 5 maggio in via Faenza, ai danni di due studentesse nordamericane che stavano rientrando a casa.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Firenze: serie di furti e rapine in centro a turisti ed anziani, arrestata coppia

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