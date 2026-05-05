Serie di furti e rapine nel centro di Firenze coppia finisce in carcere

Nel centro di Firenze sono stati arrestati due individui accusati di aver commesso diversi furti con strappo e rapine, principalmente ai danni di turisti. La polizia ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, firmata dal gip del tribunale locale, e ha eseguito l’ordine nei giorni scorsi. La coppia è ora sotto fermo in attesa di eventuali sviluppi giudiziari.

Erano ritenuti responsabili di una serie di furti con strappo e rapine nel centro di Firenze, in particolare nei confronti di turisti: nei loro confronti la polizia ha eseguito nei giorni scorsi un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del tribunale di Firenze. Si tratta di.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate Raffica di controlli in centro: droga e furti in serie nel mirinoUn fine settimana sotto stretta sorveglianza, con controlli serrati e interventi a raffica. Firenze, scippi nel centro storico: arrestata una coppiaFIRENZE – Furti con strappo a Firenze al centro di un’operazione della polizia, che nei giorni scorsi ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Raffica di furti nel fine settimana di festa: svaligiate villette in serie. Rubati borse griffate, contanti e gioielli; Furti di automobili e negli hotel di lusso, due fogli di via in Valtellina; Furti nelle farmacie di Premeno e Pettenasco: due arresti dei carabinieri; Raid nei box e auto ripulite: a Colle del Sole è di nuovo emergenza furti. Serie di furti e rapine nel centro di Firenze, coppia finisce in carcereErano ritenuti responsabili di una serie di furti con strappo e rapine nel centro di Firenze, in particolare nei confronti di turisti: nei loro confronti la polizia ha eseguito nei giorni scorsi un'or ... firenzetoday.it Spaccava i finestrini e fuggiva in bici: denunciato 32enne per furti in serieIl 32enne, già sottoposto all’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria, è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza ... mbnews.it Dal 10 maggio il Municipio XV ospita una serie di iniziative dedicate alla parità di genere e all’inclusione sociale, promosse dalle associazioni vincitrici del primo bando dedicato e da due iniziative del Dipartimento Pari Opportunità di Roma Capitale. Perfor - facebook.com facebook "Cosa fa la 'Ricchezza delle Nazioni" è la serie di corti animati con l'AI per celebrare i 250 anni dalla pubblicazione dell'opera maestra di Adam Smith. Guarda gli episodi precedenti su @istbrunoleoni x.com