Due persone sono state arrestate a Fuorigrotta con l'accusa di tentato omicidio plurimo legato a una faida tra clan. Gli arrestati sono sospettati di aver preso parte anche a una rapina ai danni di un calciatore. Le forze dell'ordine hanno eseguito le misure restrittive in un'operazione che ha portato al fermo di entrambi. Le indagini continuano per chiarire i collegamenti tra i reati.

Fuorigrotta, due arresti per tentato omicidio plurimo di stampo mafioso nella faida Iadonisi-Troncone. Gli indagati sono coinvolti anche nella rapina a David Neres. I destinatari delle misure cautelari sono Gianluca Cuomo, 32 anni, e Giuseppe Vitale, 25 anni. Entrambi erano già finiti al centro dell’indagine sulla rapina del prezioso orologio sottratto al calciatore del Napoli David Neres Campos il primo settembre 2024. Il tentato omicidio plurimo contestato risale al primo marzo 2024, diversi mesi prima della rapina dell’orologio a Neres. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l’episodio avvenne poco prima delle 19 in via delle Scuole Pie, strada molto frequentata del quartiere Fuorigrotta, non lontano dall’area dello stadio. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Fuorigrotta, 2 arresti per tentato omicidio nella faida tra clan: sono coinvolti nella rapina a David Neres

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Fuorigrotta. Faida tra clan, due arresti: rapinarono rolex a Neres

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