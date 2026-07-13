Due persone sono state arrestate nell’ambito di un’indagine sulla sparatoria avvenuta a Fuorigrotta. Le autorità hanno emesso misure cautelari per tentato omicidio e rapina. Le indagini, condotte dalla DDA, hanno portato all’arresto di due soggetti coinvolti nei fatti. Le accuse riguardano un episodio violento avvenuto nel quartiere, con dettagli ancora in fase di verifica. Le indagini proseguono per chiarire ulteriori elementi legati alla vicenda.

Napoli, svolta nelle indagini sulla sparatoria di Fuorigrotta: due persone in carcere per tentato omicidio Misura cautelare nell’inchiesta della DDA. Nella mattinata odierna i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due persone, su disposizione del Gip del Tribunale di Napoli e su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. Gli indagati sono gravemente indiziati, allo stato delle indagini, dei reati di tentato omicidio plurimo, porto e detenzione di arma clandestina, ricettazione e rapina, tutti aggravati dal metodo mafioso. A diffondere la notizia i Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli, su delega della Procura della Repubblica. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Faida a Fuorigrotta, due arresti per tentato omicidio e rapina

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Napoli, la faida dello spaccio dietro l'omicidio di Raffaele Cinque

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