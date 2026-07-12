Oggi si sono svolti i funerali di Peppino Di Capri sull’isola di origine dell’artista, dove è stato sepolto a 86 anni. La cerimonia ha coinvolto familiari, amici e numerosi visitatori, con molta commozione tra i presenti. La scelta di Capri come sede delle esequie ha visto la partecipazione di persone provenienti da diverse parti. La salma è stata accompagnata dall’affetto di chi lo ha conosciuto e apprezzato.

Oggi i funerali di Peppino Di Capri. Il leggendario artista del twist ci ha lasciato a 86 anni. Grande commozione da parte di capresi e turisti E’ stato scelto Capri come luogo per i funerali diPeppino Di Capri. Oggi alle ore 12 è stata allestita la camera ardente e poi alle 17 si terranno in funerali in piazzetta, per l’occasione il sindaco ha proclamato il lutto cittadino. L’artista ha portato la dimensione caprese aldilà dell’isola, ha fatto sì che il mondo si innamorasse di quel posto attraverso la musica. Per questoCapri gli deve tanto. La camera ardente è stata allestita nella sala comunale, dove sono potute entrare poche persone. La bara contornata da una corona di fiori gialli e poi la foto di Peppino Di Capri, con quel sorriso che trasmetteva dolcezza. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Peppino Di Capri, l’ultimo saluto nella sua amata isola

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Peppino di Capri, folla alla camera ardente

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