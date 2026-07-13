I funerali di Peppino Di Capri si sono svolti ieri nel pomeriggio. La cerimonia si è tenuta nella chiesa di Santo Stefano, con il feretro accolto da applausi di numerosi presenti. Le saracinesche dei bar della piazzetta sono state abbassate in segno di lutto cittadino. Tra i partecipanti alla funzione ci sono stati alcuni noti imprenditori e personalità del mondo dello spettacolo. La piazzetta antistante la chiesa ha ospitato un maxi schermo per consentire alla gente di seguire la cerimonia.

Si svolti ieri nel pomeriggio i funerali di Peppino Di Capri, il cantante scomparso all’età di 86 anni. Ad accogliere il feretro, all’uscita della chiesa di Santo Stefano, gli applausi delle tante persone che hanno assitito alla cerimonia all’interno e nella piazzetta antistante, dove era stato allestito un maxi schermo. Nell’aria le note de “Il sognatore”, uno dei brani più significativi del cantante e pianista, in un’atmosfera carica di emozione. In concomitanza con l’inizio della cerimonia funebre, le saracinesche dei bar della piazzetta sono state abbassate, in segno di lutto cittadino, come proclamato dal sindaco. In chiesa i figli dell’artista, Edoardo, Dario e Igor. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Funerali di Peppino Di Capri, le saracinesche dei bar della piazzetta abbassate in segno di lutto cittadino. Tra i presenti Aurelio e Luigi De Laurentiis, Luca di Montezemolo e Diego Della Valle

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Addio a Peppino di Capri, il ricordo commosso di De Laurentiis

Notizie e thread social correlati

Peppino Di Capri è morto, addio al re della melodia italiana autore di ?Champagne?: una vita di successi ed eleganza. I funerali domenica in piazzettaÈ morto a 87 anni nella sua isola natale il musicista e interprete della musica italiana.

I funerali di Peppino Di Capri: “Ci ha insegnato a trasformare le lacrime in musica”, presente anche De LaurentiisI funerali di Peppino Di Capri si sono svolti oggi nella chiesa di Santo Stefano a Capri.

Temi più discussi: Addio a Peppino di Capri, oggi l'ultimo saluto alla voce di 'Champagne': i funerali sull'isola; Addio a Peppino di Capri, i funerali sull'isola: la diretta; L'ultimo saluto a Peppino di Capri sulle note de Il sognatore, la canzone più amata; Addio a Peppino di Capri, i funerali domani sull'isola.

Capri dà l’ultimo saluto a Peppino di Capri: funerali nella chiesa di Santo Stefano, applausi sulle note de Il sognatore, l’omaggio di De Laurentiis e il ricordo dei figli. #Capri #PeppinoDiCapri #Funerale #IlSognatore x.com

Addio a Peppino di Capri, il sognatore della rivoluzione twist - Notizie reddit

I funerali di Peppino di Capri, il parroco: Era un sognatore. De Laurentiis: Il suo inno per il Napoli al MaradonaL’artista è scomparso all’età di 86 anni. Il sindaco: Lascia un esempio. Ha rappresentato un sogno per tanti italiani e lo continua a rappresentare ... quotidiano.net

Peppino di Capri, oggi i funerali nella Chiesa di Santo Stefano sull'isola campanaSi terranno oggi pomeriggio i funerali di Peppino di Capri, nella Chiesa di Santo Stefano vicino la celebre piazzetta dell'isola campana. Il cantante e pianista è morto ... ilmessaggero.it