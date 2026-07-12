I funerali di Peppino Di Capri | Ci ha insegnato a trasformare le lacrime in musica presente anche De Laurentiis

Da fanpage.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I funerali di Peppino Di Capri si sono svolti oggi nella chiesa di Santo Stefano a Capri. La cerimonia ha visto una grande partecipazione con un applauso forte al passaggio del feretro. Durante la funzione, sono state trasmesse alcune delle sue canzoni più note. Anche un dirigente sportivo ha partecipato alla cerimonia, condividendo il momento con i presenti.

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I funerali di Peppino Di Capri si sono tenuti oggi, domenica 12 luglio, presso la chiesa di Santo Stefano a Capri. Una folla ha accolto il feretro con un applauso scrosciante mentre gli altoparlanti diffondevano alcune delle sue canzoni più amate. Tra i volti noti presenti per dare l'ultimo saluto all'artista anche Aurelio De Laurentiis, Luca Cordero di Montezemolo, Eugenio Bennato e Pietra Montecorvino. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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I funerali di Peppino di Capri nella chiesa della piazzetta

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