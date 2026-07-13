Fumo nel centro dati EAV di Porta Nolana | evacuati gli uffici ferme le linee Vesuviane
Un incendio nel centro dati di Porta Nolana ha causato l’evacuazione degli uffici e la sospensione delle linee Vesuviane. Il focolaio è stato provocato da un surriscaldamento dei sistemi energetici, che ha danneggiato il centro elaborazione dati. Per motivi di sicurezza, sono state interrotte le operazioni sulla rete vesuviana fino a nuovo avviso. Nessuna persona è rimasta coinvolta o ferita.
Un surriscaldamento anomalo dei sistemi energetici ha mandato fuori uso il CED: bloccata precauzionalmente la circolazione sulla rete vesuviana. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie e thread social correlati
Sciopero dei trasporti a Napoli e provincia, linee vesuviane, flegree e metro nord a rischio: le fasce di garanziaA Napoli e nella provincia si prevede uno sciopero dei trasporti di 24 ore, coinvolgendo le linee vesuviane, flegree e la metro nord.
Notte di paura in centro, incendio nelle cantine di un condominio: 21 evacuati, cinque intossicati dal fumoUna notte di paura nel centro storico di Forlì, dove un incendio si è sviluppato nelle cantine di un condominio situato in via Tre Mori, all’angolo...
Si parla di: Carabinieri circondati dalla folla a Licola: avevano appena arrestato un 16enne per droga; Bagnoli, riapre il lido comunale gratuito dal 5 luglio: ombrelloni, docce e due varchi accessibili.