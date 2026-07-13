Fumo nel centro dati EAV di Porta Nolana | evacuati gli uffici ferme le linee Vesuviane

Notizia in breve

Un incendio nel centro dati di Porta Nolana ha causato l’evacuazione degli uffici e la sospensione delle linee Vesuviane. Il focolaio è stato provocato da un surriscaldamento dei sistemi energetici, che ha danneggiato il centro elaborazione dati. Per motivi di sicurezza, sono state interrotte le operazioni sulla rete vesuviana fino a nuovo avviso. Nessuna persona è rimasta coinvolta o ferita.