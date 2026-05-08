Sciopero dei trasporti a Napoli e provincia linee vesuviane flegree e metro nord a rischio | le fasce di garanzia

A Napoli e nella provincia si prevede uno sciopero dei trasporti di 24 ore, coinvolgendo le linee vesuviane, flegree e la metro nord. L'agitazione è stata proclamata dall'organizzazione sindacale Orsa Autoferro Tpl e riguarda il personale dell'azienda di trasporto pubblico locale. Sono state annunciate fasce di garanzia per limitare i disagi, ma non sono stati forniti dettagli specifici sugli orari di stop.

L'organizzazione sindacale Orsa Autoferro Tpl ha proclamato un'agitazione di 24 ore del personale Eav. L'astensione dal lavoro durerà dalle 19.31 di sabato 9 maggio 2026 fino alle 19.30 di domenica 10 maggio.Durante l’orario di sciopero, l’effettuazione delle corse sarà subordinata al numero di.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Notizie correlate

Sciopero dei trasporti a Napoli, bus a rischio: orari e fasce di garanziaLe organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, Ugl e Faisa Cisal, hanno proclamato un'azione di sciopero di 4 ore dei lavoratori del...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Sciopero di 24 ore a Milano: tram, bus e metro a rischio. Al Cobas: Atm si espande a Parigi ma qui taglia; Sciopero 1 maggio 2026, ma non solo: cosa sapere e i settori a rischio; Scioperi a maggio 2026, da bus e treni a scuola e sanità: chi si ferma, dove e quando; Venerdì 8 maggio 2026 sciopero del personale di Trentino trasporti.

Sciopero dei trasporti maggio 2026: calendario e orari città per cittàNel mese di maggio 2026 sono numerosi gli scioperi già programmati che interesseranno diversi settori dei trasporti e coinvolgeranno sia il livello nazionale che locale. In questo articolo ... virgilio.it

Sciopero dei trasporti 04 maggio 2026: città, orario inizio e fineIl giorno 04 maggio 2026 sono previsti tre scioperi sul territorio nazionale e provinciale, con possibili ripercussioni sui servizi ferroviari e di ristorazione a bordo treno. Di seguito tutti i ... virgilio.it

Sciopero nazionale della scuola: presidio a Catania in piazza Stesicoro contro riforme scolastiche, precariato e tagli al settore istruzione. https://www.freepressonline.it/2026/05/07/manifestazione-per-gaza-in-piazza-stesicoro/ #Catania #Scuola #Sciopero #Si facebook

Kering, aziende in sciopero il 20 maggio, manifestazione nazionale a Firenze x.com