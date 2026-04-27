Notte di paura in centro incendio nelle cantine di un condominio | 21 evacuati cinque intossicati dal fumo

Una notte di paura nel centro storico di Forlì, dove un incendio si è sviluppato nelle cantine di un condominio situato in via Tre Mori, all’angolo con via Marsala. L’incendio ha reso necessario l’evacuazione di ventuno persone e ha causato l’intossicazione di cinque di loro a causa del fumo. Sul posto sono intervenute le squadre di emergenza per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Notte di paura nel cuore del centro storico di Forlì per un incendio sviluppatosi in un condominio in via Tre Mori, all'angolo con via Marsala. Ad esser interessato dalle fiamme, in particolare, l'interno dei locali cantine di un edificio. L'allarme è scattato intorno alle 2, attivando quattro.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Incendio in un palazzo a Catania: evacuati i residenti, poliziotti intossicati dal fumoABBONATI A DAYITALIANEWS Intervento dei vigili del fuoco nel quartiere Nesima Un incendio è scoppiato al primo piano di un edificio situato in via... Paura per un incendio in casa: due uomini intossicati dal fumoPaura questo pomeriggio per un incendio scoppiato in una abitazione di via Napoli. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Notte di paura al Flaminio: maxi rissa tra venti ragazzi e lancio di bottiglie; Notte di paura a Viadana, 16enne scomparso da casa ritrovato sano e salvo all’alba; Notte di paura in centro, incendio nelle cantine di un condominio: 21 evacuati, cinque intossicati dal fumo; Notte di paura ad Alba Adriatica, rogo coinvolge casa e auto. Torino, notte di paura: anziano scompare nel nulla dopo aver accompagnato la moglieUna serata come tante si è trasformata in un incubo per una famiglia torinese. Un pensionato ultraottantenne si è smarrito dopo aver accompagnato la moglie in un negozio in corso Sebastopoli, facendo ... giornalelavoce.it Notte di paura al Flaminio: maxi rissa tra venti ragazzi e lancio di bottiglieMaxi rissa nella notte al Flaminio. Una ventina di ragazzi si sono affrontati in strada. Urla, parolacce e lanci di bottiglie hanno risvegliato dal sonno gli abitanti del quartiere residenziale di ... romatoday.it Notte di emergenza sul lungomare per il doppio incidente. Conducenti e paseggeri trasportati nei pronto soccorso del Brotzu, Policlinico e Santissima Trinità - facebook.com facebook Dalla prossima settimana i familiari delle 41 vittime e dei 115 feriti del Constellation, a Crans-Montana, potranno vedere il filmato choc dell'incendio, finora tenuto segreto dalla polizia. Si tratta di una sequenza video montata dagli investigatori utilizzando le i x.com