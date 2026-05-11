Stefano Bolognese nominato nuovo Amministratore Delegato di Acqua e Terme di Fiuggi

Il Consiglio di Amministrazione di Acqua e Terme di Fiuggi ha annunciato la nomina di un nuovo Amministratore Delegato. La scelta riguarda un professionista con esperienza nel settore, che prenderà le redini della gestione operativa dell’azienda. La comunicazione ufficiale è stata diffusa nelle ultime ore, senza ulteriori dettagli sulle modalità della nomina o sui piani futuri dell’azienda.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui