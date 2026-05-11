Stefano Bolognese nominato nuovo Amministratore Delegato di Acqua e Terme di Fiuggi
Il Consiglio di Amministrazione di Acqua e Terme di Fiuggi ha annunciato la nomina di un nuovo Amministratore Delegato. La scelta riguarda un professionista con esperienza nel settore, che prenderà le redini della gestione operativa dell’azienda. La comunicazione ufficiale è stata diffusa nelle ultime ore, senza ulteriori dettagli sulle modalità della nomina o sui piani futuri dell’azienda.
Cambio al vertice per uno dei marchi più iconici del patrimonio manifatturiero italiano. Il Consiglio di Amministrazione di Acqua e Terme di Fiuggi S.p.A. ha ufficialmente deliberato la nomina di Stefano Bolognese a nuovo Amministratore Delegato della società.L'ingresso del nuovo AD si inserisce.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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