Avio l’Assemblea approva il Bilancio 2025 e nomina il nuovo Cda Ranzo Ad e Dg

L’assemblea degli azionisti di un’azienda aerospaziale italiana ha approvato il bilancio al 31 dicembre 2025 con oltre il 99% dei voti favorevoli. Il bilancio evidenzia un utile netto di 10 milioni di euro. Durante la stessa riunione, è stato nominato il nuovo consiglio di amministrazione. La riunione si è svolta sotto la presidenza di un rappresentante designato. Sono stati anche confermati il presidente e l’amministratore delegato.

ROMA (ITALPRESS) – L’Assemblea ordinaria degli azionisti di Avio, azienda aerospaziale italiana, ha approvato, sotto la presidenza di Roberto Italia, con il voto favorevole di più del 99% del capitale, il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, chiuso con un utile netto di 10.040.914 euro. L’Assemblea ha inoltre approvato, con il voto favorevole di più del 99% del capitale intervenuto in Assemblea, la proposta del Consiglio di Amministrazione di destinare l’utile netto come segue: 6.800.000 euro a dividendo; 502.046 euro a riserva legale; 2.738.868 euro a utili portati a nuovo. Il dividendo unitario è pari a 0,14846 euro (al lordo delle ritenute di legge) per ciascuna azione ordinaria in circolazione, al netto delle azioni proprie.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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