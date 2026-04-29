Renato Mazzoncini terzo mandato come Ceo di A2A Ecco il nuovo Cda

Renato Mazzoncini ha iniziato il suo terzo mandato come amministratore delegato di A2A. Il consiglio di amministrazione ha anche riconfermato Roberto Tasca alla presidenza della società.

Transizione 5.0, risorse per 9,8 mld: piano esecutivo entro fine maggio “Una salamandra servita fredda”. La riflessione di Marisa Papa Ruggiero su condizione umana e ruolo dell’arte Terzo mandato come Ceo di A2A per Renato Mazzoncini. Il Cda dell’azienda ha inotre confermato anche Roberto Tasca alla presidenza. Entra, invece, come vicepresidente Flavio Pasotti. Gli altri movimenti all’interno del nuovo consiglio d’amministrazione riguardano Nicla Picchi e Maurizio Tira, neo eletti, la conferma di Elisabetta Cristiana Bombana, l’arrivo di Gaia Griccioli in rappresentanza del Comune di Milano, le conferme di Mario Motta ed Elisabetta Pistis insieme a Vincenzo Cariello e Susanna Dorigoni a cui si aggiunge la nuova eletta Karina Audrey Litvack.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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