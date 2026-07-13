In estate si aumenta il consumo di frutta, preferendo anguria, pesche e albicocche per freschezza e gusto. Tuttavia, molti di questi frutti contengono elevate quantità di zuccheri. Una classifica stilata evidenzia quali varietà hanno meno zuccheri, offrendo un aiuto per limitarne l’assunzione. La scelta di frutta con meno zuccheri può contribuire a regolare l’apporto di zuccheri nella dieta durante la stagione calda.

In estate il consumo di frutta aumenta. Anguria, pesche, albicocche, si prediligono questi alimenti in quanto freschi e appaganti per il palato. Spesso, però, non si tiene conto del fatto che molti frutti contengono considerevoli quantità di zuccheri. Un loro eccesso, a lungo andare, può essere dannoso per la salute anche di soggetti sani, non solo per i pazienti diabetici. La frutta fa bene (ma con moderazione). La frutta è una vera e propria alleata del benessere. È infatti ricca di acqua, fibre e nutrienti che forniscono una notevole azione protettiva e antiossidante. Ma non è tutto. Grazie al ridotto apporto calorico e al potere saziante è indicata per contrastare sovrappeso e obesità. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Frutta con meno zuccheri: ecco la classifica che ti aiuta a limitarli

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

ECCO LA CLASSIFICA DEI GELATI MIGLIORI PER DIMAGRIRE!

Notizie e thread social correlati

Avocado, tutto su questo superfood: pochi zuccheri, tanto potassio e aiuta il cuoreL'avocado è diventato uno degli alimenti più presenti sulle tavole, grazie alle sue caratteristiche nutritive.

Meno zuccheri e più funzionalità nella caramella del futuroIl 95% degli italiani consuma caramelle, con uno su tre che ne mangia almeno 34 volte a settimana.

Temi più discussi: Quanta anguria si può mangiare a dieta? Tutto sul frutto simbolo dell’estate; Qual è il vero segreto per riuscire a scegliere un'anguria perfettamente matura? Il classico colpetto e gli altri; Dal colore al grado Brix: SUNRED® di Biolchim accompagna la maturazione dei frutti; Dieta dell'estate, le regole per restare in forma: No a bibite gassate, sì a gelato e anguria. Gli aperitivi? Una, due volte a settimana.

Frutta con meno zuccheri: ecco la classifica che ti aiuta a limitarliLa frutta, si sa, fa bene a patto però di non eccedere con le porzioni e di prediligere quella che contiene meno zuccheri ... ilgiornale.it

I cibi integrali sono da preferire per il contenuto di fibra che troviamo non solo nei cereali ma anche in: legumi, verdure e frutta. Le fibre favoriscono sazietà, funzionalità intestinale, riducono l’assorbimento di grassi e zuccheri semplici #salute #nutrizionist x.com

Yoga al RiminiWellness: in arrivo i nuovi succhi di frutta proteici e senza zuccheriNel nostro immaginario, Yoga è sinonimo di succo. Sì perché è un nome che da quasi ottant'anni fa rima con frutta, storia e qualità, è quella garanzia che conduce a sceglierli tra i tanti offerti ... gazzetta.it