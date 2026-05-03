Avocado tutto su questo superfood | pochi zuccheri tanto potassio e aiuta il cuore

L'avocado è diventato uno degli alimenti più presenti sulle tavole, grazie alle sue caratteristiche nutritive. Ricco di potassio e con un basso contenuto di zuccheri, questo frutto viene spesso considerato un alleato per la salute del cuore. Negli ultimi anni, il suo consumo è aumentato notevolmente, inserendosi tra i superfood più apprezzati per le sue proprietà benefiche.

(Adnkronos) – E' ricco di potassio, ha pochi zuccheri e fa bene al cuore. E' l'avocado, un superfood che negli ultimi anni si trova sempre più spesso in tavola. Benefici e controindicazioni, ecco tutto quello che c'è da sapere su questo frutto. A differenza della maggior parte dei frutti freschi, contiene pochissimi zuccheri e molti grassi (il 23%) ma di questi solo il 2,5% sono saturi (grassi nemici del cuore), mentre il resto è costituito da grassi insaturi. Inoltre in questo tipo di frutto vi è anche una buona presenza di vitamina E, un naturale antiossidante in grado di contrastare l'azione dei radicali liberi per rallentare i processi di invecchiamento delle cellule.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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