Alle 21:06 di ieri sera, sulla SR 71 a Policiano, due auto si sono scontrate frontalmente. Un veicolo ha preso fuoco a seguito dell’incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma le condizioni di uno dei conducenti non sono state specificate. La strada è stata chiusa temporaneamente per i rilievi. Non ci sono dettagli sulle cause dello scontro o sui feriti.

Grave incidente nella serata di ieri lungo la SR 71, in località Policiano. Il 118 è stato attivato alle ore 21:06 per uno scontro frontale tra due automobili. In seguito all’impatto, uno dei veicoli ha preso fuoco. Un uomo e una donna, entrambi di 19 anni, sono stati soccorsi e trasportati in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale San Donato di Arezzo. Un uomo di 53 anni, coinvolto nell’incidente, ha invece rifiutato il trasporto in ospedale. Sul posto sono intervenuti l’automedica di Arezzo, un’ambulanza BLSD della Misericordia di Arezzo, i vigili del fuoco e la Polizia Municipale. Restano da chiarire la dinamica e le cause dello scontro. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Frontale sulla SR 71 a Policiano, un’auto prende fuoco

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