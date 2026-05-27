Auto prende fuoco sulla strada | le persone a bordo si mettono in salvo

Un'auto ha preso fuoco mentre percorreva una strada provinciale nelle campagne di Fasano. Le persone a bordo di una BMW sono riuscite a mettersi in salvo prima che le fiamme coinvolgessero il veicolo. L'incendio si è verificato in contrada Montepizzuto, e non sono stati registrati feriti tra i conducenti e i passeggeri. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l'area.

OSTUNI - L'auto era in marcia, quando si sono sviluppate le fiamme. Hanno fatto appena in tempo a mettersi in salvo le persone a bordo di una Bmw che procedeva in contrada Montepizzuto, sulla strada provinciale 5, nelle campagne di Fasano. Sul posto si sono recati i vigili del fuoco del. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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AUTO ELETTRICA PRENDE FUOCO IN GARAGE: QUATTRO PERSONE PORTATE IN OSPEDALE - BRESSANONE

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