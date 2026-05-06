Project Freedom sospeso | stop dopo 48 ore per favorire la tregua

Dopo meno di due giorni, gli Stati Uniti hanno deciso di sospendere il progetto denominato Freedom, un piano volto a facilitare il passaggio sicuro delle navi nello Stretto di Hormuz. La sospensione è stata annunciata improvvisamente e sembra essere legata a un tentativo di favorire una tregua. La decisione riguarda esclusivamente il piano statunitense e non si conoscono al momento ulteriori dettagli sulle motivazioni ufficiali.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Decisione improvvisa degli Stati Uniti. È durato meno di due giorni Project Freedom, il piano statunitense pensato per garantire il passaggio sicuro delle navi nello Stretto di Hormuz. Il presidente Donald Trump ha annunciato la sospensione temporanea dell’operazione, spiegando che la scelta è legata ai progressi nei negoziati con l’Iran per raggiungere un accordo di tregua definitivo. Il messaggio di Trump. Attraverso un post pubblicato su Truth, Trump ha chiarito che la decisione è arrivata anche dopo le richieste avanzate da alcuni Paesi e alla luce dei risultati militari ottenuti e dei passi avanti nei colloqui diplomatici.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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