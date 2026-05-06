Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato la sospensione del Project Freedom, una decisione presa mentre il paese lavora per raggiungere un accordo con l’Iran. La sospensione è stata comunicata pubblicamente, senza indicazioni su possibili ripercussioni o tempi di ripresa. La notizia arriva in un momento di tensione tra le due nazioni, con gli Stati Uniti impegnati in trattative diplomatiche con Teheran.

Il presidente americano Donald Trump ha affermato che il Project Freedom è stato sospeso mentre gli USA si adoperano per finalizzare un accordo con l’Iran. Il presidente americano Donald Trump ha annunciato che il “Project Freedom”, l’iniziativa statunitense volta a scortare le navi in??difficoltà attraverso lo Stretto di Hormuz, verrà sospeso mentre gli Stati Uniti si adoperano per finalizzare un accordo con l’Iran. “Il Progetto Freedom (il transito delle navi attraverso lo Stretto di Hormuz) verrà sospeso per un breve periodo di tempo per verificare se l’accordo potrà essere finalizzato e firmato”, ha scritto Trump in un post su Truth Social.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

© Periodicodaily.com - Trump: il Project Freedom è stato sospeso

Trump annuncia la sospensione di Project Freedom a Hormuz

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Radio1 Rai. . Gli Stati Uniti annunciano una breve sospensione di "Project Freedom", l'operazione che permette il transito delle navi nello Stretto di #Hormuz. La decisione, ha fatto sapere #Trump nella notte, è stata presa congiuntamente con l'#Iran su richi - facebook.com facebook

MEDIO ORIENTE | Il presidente americano Donald Trump sospende il Project Freedom. #ANSA x.com