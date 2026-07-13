Un atleta ha vinto la medaglia d’oro e stabilito un nuovo record nel tiro a volo durante una tappa di Coppa del Mondo a Lonato del Garda. Un’altra concorrente si è piazzata terza tra le donne. La competizione si è svolta in condizioni di tempo soleggiato e aria calma, con il pubblico che ha assistito alle prove mentre i piattelli venivano sparati in aria.

Una mattina limpida, il lago che riflette le nuvole e un’aria tesa ma buona. A Lonato del Garda il tempo sembra fermarsi a ogni schiocco, quando il piattello si accende in aria e il respiro dello stand si trattiene. È qui che l’Italia trova una pagina nuova: oro per Frasca e podio per Sessa, con un record che ridisegna il margine tra possibile e straordinario. Lonato del Garda ha il suo ritmo. Il campo del Trap Concaverde è una casa per chi ama il tiro a volo. Le tribune raccolgono voci diverse, ma l’eco è una sola: ogni piattello vale tutto. Siamo dentro una tappa di Coppa del Mondo. Il circuito è quello dell’ISSF, che scandisce la stagione con regole chiare: qualifiche su 125 piattelli, poi la finale a eliminazioni. 🔗 Leggi su Tvplay.it

© Tvplay.it - Frasca conquista l’oro e stabilisce un nuovo record nel tiro a volo alla Coppa del Mondo: Sessa si piazza terza tra le donne

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Tiro a volo: Frasca oro e record nel trap di Coppa del MondoA Lonato del Garda, durante una tappa di Coppa del Mondo di tiro a volo, un tiratore italiano ha vinto la medaglia d'oro nel trap.

Tiro a volo, Penny Smith vince nel trap femminile ad Almaty e stabilisce il nuovo record del mondoDurante la finale di trap femminile a Almaty, l’atleta australiana Penny Smith ha ottenuto una prestazione impeccabile, vincendo la competizione e...

Temi più discussi: Tiro a volo, Frasca d’oro a Lonato con record del mondo; Tiro a volo: Frasca oro e record nel trap di Coppa del Mondo; Coppa del Mondo tiro a volo Lonato 2026: Erminio Frasca da record, oro nel trap col 30 su 30; World Cup ritmica: Raffaeli oro al cerchio, Dragas argento alla palla.

Coppa del Mondo ISSF: a Lonato del Garda medaglia d’oro con record per Erminio FrascaIl mio obiettivo era quello di affrontare un piattello per volta – ha dichiarato un soddisfatto Erminio Frasca – sono entrato in finale dopo uno shoot-off molto lungo che è stato molto dispendioso a ... cacciapassione.com

Tiro a volo: Frasca oro e record in una gara di trap di Coppa del MondoA Lonato del Garda (Brescia) Erminio Frasca ha vinto la medaglia d'oro in una gara di trap della Coppa del Mondo di tiro a volo. Con il 30 su 30 in finale, l'italiano ha fatto registrare anche il nuov ... ansa.it