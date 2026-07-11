A Lonato del Garda, durante una tappa di Coppa del Mondo di tiro a volo, un tiratore italiano ha vinto la medaglia d'oro nel trap. Ha concluso la finale con un punteggio perfetto di 30 su 30, stabilendo anche il nuovo record mondiale nella disciplina. La vittoria si è verificata durante la competizione internazionale, con il risultato che ha portato l'atleta a conquistare il primo posto e il record.

A Lonato del Garda (Brescia) Erminio Frasca ha vinto la medaglia d'oro in una gara di trap della Coppa del Mondo di tiro a volo. Con il 30 su 30 in finale, l'italiano ha fatto registrare anche il nuovo record del mondo. "Non è stato facile ottenere la vittoria, come del resto succede nella maggior parte di queste gare internazionali - ha commentato Frasca al termine della finale -. Quella di Lonato è sempre un'occasione particolare, con un numero sempre maggiore di partecipanti e lanci molto impegnativi. In finale mi sono concentrato sul fare le cose per bene un piattello alla volta e alla fine è venuta fuori una bellissima vittoria che mi rende molto contento". 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Tiro a volo: Frasca oro e record nel trap di Coppa del Mondo

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