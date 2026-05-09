Tiro a volo Penny Smith vince nel trap femminile ad Almaty e stabilisce il nuovo record del mondo

Durante la finale di trap femminile a Almaty, l’atleta australiana Penny Smith ha ottenuto una prestazione impeccabile, vincendo la competizione e stabilendo un nuovo record mondiale. La gara si è conclusa con una serie di risultati che hanno superato i precedenti record stabiliti in passato. La Smith ha collezionato un alto numero di piattelli abbattuti, portando a termine la finale con una performance che rimarrà nella memoria degli appassionati.

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Prestazione perfetta per l’ australiana Penny Smith nella finale del trap femminile della seconda tappa di Coppa del Mondo 2026 di tiro a volo: ad Almaty, in Kazakistan, l’oceanica nell’ultimo atto, privo di tiratrici italiane, stabilisce un record del mondo che in futuro potrà soltanto essere eguagliato. L’australiana Penny Smith, infatti, si impone con 3030 e domina la gara, con la seconda classificata, la spagnola Fatima Galvez, che si ferma a quota 2530, a sua volta al di sopra del precedente primato, che era di 2430, stabilito dalla taiwanese Liu Wan-Yu nello scorso gennaio. Sale sul gradino più basso del podio la slovacca Zuzana Rehak Stefecekova, eliminata ad una serie dal termine in terza piazza a quota 2125.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tiro a volo, Penny Smith vince nel trap femminile ad Almaty e stabilisce il nuovo record del mondo ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Tiro a volo, Silvana Maria Stanco in corsa per la finale nel trap ad AlmatySi chiude la prima giornata delle qualificazioni del trap femminile nella seconda tappa della Coppa del Mondo 2026 di tiro a volo: ad Almaty, in... Leggi anche: Tiro a volo, Silvana Stanco manca l’appuntamento con la Finale nel trap ad Almaty Contenuti utili per approfondire Si parla di: Tiro a volo, Silvana Maria Stanco in corsa per la finale nel trap ad Almaty; Tiro a volo Silvana Maria Stanco in corsa per la finale nel trap ad Almaty.