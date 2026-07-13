Francia qualificata l' arbitro di Egitto-Argentina fuori dal torneo

Da sportmediaset.mediaset.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La Fifa ha escluso l’arbitro francese François Letexier dal resto del torneo dopo le polemiche sulla partita tra Egitto e Argentina agli ottavi di finale dei Mondiali. La decisione è stata presa in risposta alla richiesta della Nazionale egiziana e si è verificata dopo che la Francia si è qualificata alle semifinali. Letexier non arbitrerà più le restanti partite del torneo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La Fifa ha escluso l'arbitro francese François Letexier, al centro delle polemiche per la partita Egitto-Argentina agli ottavi di finale dei Mondiali, dal resto del torneo, come era stato chiesto dalla Nazionale egiziana, ma solo per il fatto che la Francia si è qualificata alle semifinali. Lo riportano, con accenti diversi, la stampa egiziana e quella francese. Il rigido regolamento del comitato arbitrale Fifa prevede infatti l'esclusione degli arbitri delle nazionali le cui squadre raggiungono le semifinali, a titolo precauzionale, per garantire la massima integrità e prevenire potenziali conflitti di interesse durante le fasi a eliminazione diretta. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

francia qualificata l arbitro di egitto argentina fuori dal torneo
© Sportmediaset.mediaset.it - Francia qualificata, l'arbitro di Egitto-Argentina fuori dal torneo
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

FINALE THRILLER, SALAH si QUALIFICA e TAREMI SPERA | Egitto-Iran 1-1 | FIFA World Cup | DAZN

Video FINALE THRILLER, SALAH si QUALIFICA e TAREMI SPERA | Egitto-Iran 1-1 | FIFA World Cup | DAZN

Notizie e thread social correlati

Egitto, il ct Hassan: “Partita truccata. Pressioni da parte dell’Argentina sull’arbitro”L’Egitto ha accusato pressioni dall’Argentina sull’arbitro durante la partita, che ha visto i nordafricani in vantaggio 2-0 fino a 11 minuti dalla...

Caos Mondiali, l’Egitto presenta un esposto formale alla FIFA contro l’arbitro Letexier dopo il match con l’Argentina! La ricostruzioneL’Egitto ha presentato un esposto ufficiale alla FIFA contro l’arbitro e i suoi assistenti dopo la partita contro l’Argentina ai Mondiali 2026.

Temi più discussi: Mondiali: l'Argentina passa a fatica contro l'Egitto, ma va ai quarti dove incontrerà la Svizzera; La FIFA ha designato cinque arbitri argentini per dirigere la partita della Francia.; Risultati dei Mondiali di calcio 2026: Francia 1-0 Paraguay: Mbappé si avvicina al record di gol di Messi, la Francia affronta un rivale storico nei quarti di finale.; Lionel Messi storico: primo giocatore a segnare in sei partite di fila a eliminazione diretta dei Mondiali.

egitto argentina francia qualificata l arbitroEgitto, furia contro arbitro e FIFA dopo il ko con l’Argentina: Mondiali truccati. Le accuse a Letexier e gli episodi contestatiL’Egitto attacca l'arbitro Letexier e la FIFA dopo la rimonta dell’Argentina: proteste per il rigore negato e il gol annullato. Le accuse del ct Hossam Hassan. sport.virgilio.it

egitto argentina francia qualificata l arbitroFrancia: polemica per l’arbitro argentino Tello, il messaggio a Mbappè della squadraFrancia-Marocco tra polemiche per l'arbitro argentino Facundo Tello e il caso Mbappé-Amarilla. I Bleus fanno scudo e pensano al passaggio in semifinale. sport.virgilio.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web