La Fifa ha escluso l’arbitro francese François Letexier dal resto del torneo dopo le polemiche sulla partita tra Egitto e Argentina agli ottavi di finale dei Mondiali. La decisione è stata presa in risposta alla richiesta della Nazionale egiziana e si è verificata dopo che la Francia si è qualificata alle semifinali. Letexier non arbitrerà più le restanti partite del torneo.

La Fifa ha escluso l'arbitro francese François Letexier, al centro delle polemiche per la partita Egitto-Argentina agli ottavi di finale dei Mondiali, dal resto del torneo, come era stato chiesto dalla Nazionale egiziana, ma solo per il fatto che la Francia si è qualificata alle semifinali. Lo riportano, con accenti diversi, la stampa egiziana e quella francese. Il rigido regolamento del comitato arbitrale Fifa prevede infatti l'esclusione degli arbitri delle nazionali le cui squadre raggiungono le semifinali, a titolo precauzionale, per garantire la massima integrità e prevenire potenziali conflitti di interesse durante le fasi a eliminazione diretta. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Francia qualificata, l'arbitro di Egitto-Argentina fuori dal torneo

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