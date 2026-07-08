L’Egitto ha presentato un esposto ufficiale alla FIFA contro l’arbitro e i suoi assistenti dopo la partita contro l’Argentina ai Mondiali 2026. La gara, terminata con un punteggio di 3-2 in favore dell’Argentina, ha suscitato polemiche e discussioni prolungate. La denuncia riguarda presunte irregolarità durante il match, che ha attirato l’attenzione oltre i novanta minuti di gioco. La FIFA dovrà ora valutare le accuse e le eventuali conseguenze.

L’Egitto ha presentato un esposto formale alla FIFA contro l’arbitro Letexier e i suoi assistenti dopo il match con l’Argentina! Cos’è successo. Il clamoroso e rocambolesco ottavo di finale dei Mondiali 2026, che ha visto l’ Argentina trionfare per 3-2 sull’ Egitto, continua a far discutere l’opinione pubblica ben oltre i novanta minuti di gioco. La cocente eliminazione non è affatto andata giù alla delegazione africana, fortemente convinta di aver subito un vero e proprio torto arbitrale sul rettangolo verde. Secondo quanto riportato dal giornalista Ismael Mahmoud, il Presidente della Federazione egiziana Hany Abo Rida ha ufficialmente depositato un esposto formale alla FIFA contro il direttore di gara francese François Letexier e l’intero corpo dei suoi assistenti di linea e del VAR. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Segui gli aggiornamenti su Mondiali.

© Calcionews24.com - Caos Mondiali, l’Egitto presenta un esposto formale alla FIFA contro l’arbitro Letexier dopo il match con l’Argentina! La ricostruzione

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Egitto, che rabbia! Presenta reclamo alla Fifa contro l'arbitraggio di Letexier: "Scandalo"

L’Egitto passa dalle parole ai fatti: reclamo ufficiale alla FIFA, “indagate e cacciate l’arbitro Letexier”L’Egitto ha presentato un reclamo ufficiale alla FIFA chiedendo di indagare e cacciare l’arbitro Letexier.

Temi più discussi: Argentina-Egitto, gol annullato a Ziko e proteste: Salah furioso; Il ct dell'Egitto è una furia: Partita truccata! Vogliono far vincere il Mondiale all'Argentina; Uefa, durissimo attacco alla Fifa per il caso Balogun: Compromessa la credibilità del Mondiale; Mondiali 2026, cosa succede in caso di parità al 90'? Il regolamento di sedicesimi, ottavi, quarti, semifinali, finale.

Mondiali 2026, scoppia il caos a Dallas tra lEgitto e la polizia americana ift.tt/Js7zlu3 Le forze di sicurezza americane finiscono di nuovo sotto il fuoco delle polemiche per quanto successo a Dallas, in Texas, alla vigilia della partita tra … Sportal.it. x.com

Furia Egitto e reclamo, Argentina nel mirino: aiuti degli arbitri e tabellone facilitatoL'Egitto presenta un reclamo ufficiale alla FIFA dopo il ko con l'Argentina: nel mirino l'arbitro Letexier, chiesta un'indagine e l'esclusione dal torneo. sport.virgilio.it

Clamoroso ai Mondiali: reclamo dell'Egitto alla Fifa contro l'arbitro dopo il ko con l'ArgentinaLa federazione africana contesta l'operato del francese Letexier e ne chiede l'esclusione dal torneo iridato: tutti i dettagli ... corrieredellosport.it

Qualcuno si ricorda di questo gioco ai Mondiali del 2018? reddit