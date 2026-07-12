Un incendio scoppiato nel tardo pomeriggio di domenica 12 luglio nella foresta di Fontainebleau (Seine-et-Marne), vicino all'autostrada A6, è stato definito molto intenso e virulento dai vigili del fuoco. Due aerei antincendio Dash provenienti dalla Francia meridionale saranno impiegati per domarlo. Si tratta di una novità assoluta per la regione dell'Île-de-France. L'incendio è scoppiato vicino alla città di Noisy-sur-l'École. Alle 22 ora locale aveva già bruciato 300 ettari, secondo quanto dichiarato dal segretario generale del sindacato dei vigili del fuoco volontari a LCI (vedi video in cima a questo articolo). Un tratto dell'autostrada A6 è stato chiuso. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Francia, incendio di vaste dimensioni a Fontainebleau: già bruciati 300 ettari

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