Incendio Monte Faeta 3500 evacuati e 800 ettari in fumo | fiamme spinte dal vento ma rogo contenuto al 60%

Un incendio si è sviluppato sul Monte Faeta, portando all'evacuazione di circa 3.500 persone e alla distruzione di circa 800 ettari di vegetazione. Le fiamme, alimentate dal vento, sono state contenute al 60% nelle ultime ore. Le autorità stanno indagando sull’origine del rogo, con un’ipotesi che riguarda un abbruciamento di potature effettuato nelle vicinanze. La situazione rimane monitorata da vicino dalle squadre antincendio.

Prosegue l’emergenza incendio sul Monte Faeta, dove da tre giorni le fiamme stanno devastando un’ampia area boschiva tra le province di Pisa e Lucca. Il bilancio, ancora provvisorio, parla di oltre 800 ettari andati in fumo, mentre la situazione resta in continua evoluzione a causa del vento che alimenta nuovi focolai e complica le operazioni di spegnimento. Si stima che, tuttavia, il 60% dell’incendio sia stato domato. Incendio Monte Faeta, evacuazioni per 3.500 persone 800 ettari distrutti, incendio contenuto al 60% Canadair, elicotteri e centinaia di uomini in campo Esercito in campo Ipotesi sull’origine del rogo Incendio Monte Faeta, evacuazioni per 3.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Incendio Monte Faeta, 3500 evacuati e 800 ettari in fumo: fiamme spinte dal vento ma rogo contenuto al 60% Notizie correlate Leggi anche: Incendio sul monte Faeta: 3500 evacuati, 800 ettari in fiamme e strade chiuse Leggi anche: Incendio sul Monte Faeta, 3mila persone evacuate: in fiamme 800 ettari Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Incendio sul Monte Faeta, nella notte evacuate 3500 persone; Incendio sul Monte Faeta: oltre 3500 le persone evacuate. Edifici bruciati. È lotta contro il vento: le previsioni - Diretta; Incendio Monte Faeta, le fiamme insistono su Asciano: evacuata l'intera frazione, case a fuoco; Non si ferma il maxi incendio sul Monte Faeta, nella notte evacuate 3500 persone. Monte Faeta, il devastante incendio non dà tregua: 3500 evacuati nella notteIl rogo sul monte Faeta ha raggiunto la frazione di Asciano, nel comune di San Giuliano Terme, imponendo l’evacuazione di circa 3500 residenti lungo la Lungomonte. notizie.it Incendio Monte Faeta, 3500 evacuati e 800 ettari in fumo: fiamme spinte dal vento ma rogo contenuto al 60%Ipotesi sull’origine dell'incendio che ha devastato Monte Faeta: un abbruciamento di potature sfuggito al controllo potrebbe avere innescato il rogo ... virgilio.it Da tre giorni c’è un grosso incendio sul monte Faeta, tra Lucca e Pisa x.com Incendio tra Pisa e Lucca: rogo sul Monte Faeta alimentato dal vento. 800 ettari distrutti, 3.000 persone evacuate e Canadair in azione #EuropeNews https://l.euronews.com/XfOh - facebook.com facebook