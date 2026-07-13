Un incendio boschivo si è sviluppato nella foresta di Fontainebleau, interessando circa 800 ettari di territorio. Sul posto sono intervenuti 400 vigili del fuoco con mezzi aerei. Il rogo ha causato l’interruzione del traffico ferroviario e stradale nella zona. È considerato uno dei più grandi incendi boschivi degli ultimi anni nella regione dell’Île-de-France, con un’estensione significativa del fuoco e interventi di emergenza ancora in corso.

Rogo di proporzioni eccezionali a sud di Parigi, sono stati mobilitati 400 vigili del fuoco e mezzi aerei. Il traffico ferroviario e stradale subiscono pesanti ripercussioni Da questa notte la Francia è alle prese con uno dei più gravi incendi boschivi registrati negli ultimi anni nella regione dell’Île-de-France. Le fiamme hanno devastato la storica foresta di Fontainebleau, situata a circa 60 chilometri a sud-est di Parigi, distruggendo circa 800 ettari di vegetazione e costringendo le autorità a dispiegare strategie di emergenza senza precedenti per la zona. L’incendio, definito dalle autorità di “portata eccezionale”, è ancora sotto stretta sorveglianza e richiederà un lungo lavoro di bonifica anche dopo il contenimento del fronte di fuoco. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Francia, incendio nella foresta di Fontainebleau: in fumo circa 800 ettari

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Francia, la foresta di Fontainebleau si fa rossa: l'incendio spaventoso mangia 800 ettari di bosco

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