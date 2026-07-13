La Francia ha convocato gli ambasciatori di Mosca per denunciare un attacco ibrido proveniente dalla Russia contro l’Europa. Secondo quanto riferito, si tratta di un’operazione che coinvolge cavi, reti, dati e infrastrutture digitali. L’attacco sarebbe mirato a compromettere le reti e le comunicazioni delle nazioni europee, senza coinvolgere azioni militari dirette. La notizia ha suscitato preoccupazioni tra i governi dell’Unione.

Un nuovo fronte si apre nel cuore dell’Europa, lontano dalle trincee ma non per questo meno inquietante. Cavi, reti, dati e infrastrutture: è qui che si starebbe giocando una partita silenziosa capace di mettere in allarme le capitali europee. E da Parigi arriva ora una mossa che fa rumore. La Francia ha infatti accusato la Russia di aver condotto una vasta campagna di cybersabotaggio e spionaggio contro vari Paesi del continente. Parole pesantissime, pronunciate dal ministro degli Esteri Jean-Noël Barrot, che attribuisce l’operazione direttamente all’ Fsb, il servizio federale di sicurezza russo. La convocazione e lo scontro con Mosca. La risposta francese non si è fatta attendere. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - Francia denuncia un attacco ibrido russo contro l’Europa: convocati gli ambasciatori di Mosca

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