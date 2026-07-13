Francia denuncia un attacco ibrido russo contro l’Europa | convocati gli ambasciatori di Mosca
La Francia ha convocato gli ambasciatori di Mosca per denunciare un attacco ibrido proveniente dalla Russia contro l’Europa. Secondo quanto riferito, si tratta di un’operazione che coinvolge cavi, reti, dati e infrastrutture digitali. L’attacco sarebbe mirato a compromettere le reti e le comunicazioni delle nazioni europee, senza coinvolgere azioni militari dirette. La notizia ha suscitato preoccupazioni tra i governi dell’Unione.
Un nuovo fronte si apre nel cuore dell’Europa, lontano dalle trincee ma non per questo meno inquietante. Cavi, reti, dati e infrastrutture: è qui che si starebbe giocando una partita silenziosa capace di mettere in allarme le capitali europee. E da Parigi arriva ora una mossa che fa rumore. La Francia ha infatti accusato la Russia di aver condotto una vasta campagna di cybersabotaggio e spionaggio contro vari Paesi del continente. Parole pesantissime, pronunciate dal ministro degli Esteri Jean-Noël Barrot, che attribuisce l’operazione direttamente all’ Fsb, il servizio federale di sicurezza russo. La convocazione e lo scontro con Mosca. La risposta francese non si è fatta attendere. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
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