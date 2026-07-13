Durante un’intervista, l’ex pugile ha raccontato di aver guadagnato 5000 lire nel suo primo incontro. Ha spiegato di non aver mai affrontato Tyson, senza fornire motivazioni specifiche. L’ospite, medaglia d’argento olimpica e ex detentore della cintura WBO, ha anche parlato della sua carriera da atleta e da allenatore, condividendo dettagli sulla sua esperienza nel mondo del pugilato.

Francesco Damiani è stato l’ospite dell’ultima puntata di OA Focus. Il grandissimo ex-pugile, medaglia d’argento olimpica, detentore della cintura WBO dal 1989 al 1991 e grande allenatore della nazionale, ha raccontato la sua doppia carriera e ha analizzato numerosi spunti nel corso dell’intervista rilasciata. Il primo punto all’ordine del giorno, ovviamente, la grande beffa di Los Angeles 1984 con una medaglia d’oro davvero svanita nella maniera peggiore: “ Me la sono vista sfuggire. Se l’Olimpiade fosse stata a Roma avrei vinto io, là ha vinto lui. Eravamo in casa sua e ha vinto. A Milano poi mi sono preso la rivincita, lì non ci furono dubbi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Francesco Damiani: “Guadagnai 5000 lire al mio primo match. Non ho affrontato Tyson per un motivo”

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