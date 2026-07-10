Francesco Damiani | il mondiale sfiorato con Tyson i verdetti contestati e la vita dopo il ring

Da oasport.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Francesco Damiani, due volte finalista olimpico e campione del mondo dei pesi massimi, ha raggiunto la finale mondiale con Tyson. È stato l’unico italiano, dopo Primo Carnera, a conquistare il titolo mondiale nella categoria. La carriera professionale è stata segnata anche da verdetti contestati e da un percorso che si è concluso con la vita dopo il ritiro dal pugilato.

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Due volte finalista olimpico, campione del mondo dei pesi massimi, l’unico italiano dopo Primo Carnera a conquistare la corona mondiale della categoria regina. Ma dietro le vittorie, i KO e i grandi incontri che hanno segnato la storia della boxe, c’è anche la storia di un uomo. A Focus al Gastarea, Francesco Damiani ripercorre la sua straordinaria carriera: dagli inizi a Bagnacavallo alla vittoria contro la leggenda Teófilo Stevenson, dalle Olimpiadi di Los Angeles al titolo mondiale WBO, fino ai match mancati contro Mike Tyson ed Evander Holyfield. Un racconto ricco di aneddoti, ricordi, emozioni e riflessioni sul pugilato di ieri e di oggi. 🔗 Leggi su Oasport.it

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