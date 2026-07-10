Francesco Damiani | il mondiale sfiorato con Tyson i verdetti contestati e la vita dopo il ring

Notizia in breve

Francesco Damiani, due volte finalista olimpico e campione del mondo dei pesi massimi, ha raggiunto la finale mondiale con Tyson. È stato l’unico italiano, dopo Primo Carnera, a conquistare il titolo mondiale nella categoria. La carriera professionale è stata segnata anche da verdetti contestati e da un percorso che si è concluso con la vita dopo il ritiro dal pugilato.