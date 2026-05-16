Anche Libera annuncia la propria partecipazione ai concerti estivi di Vasco Rossi, che avranno inizio il 30 maggio a Rimini. La presenza dell’associazione si inserisce in un progetto realizzato in collaborazione con Coop Alleanza 3.0, volto a sensibilizzare il pubblico su questioni legate all’ambiente e alla legalità. L’iniziativa prevede anche la raccolta di fondi destinati a sostenere le attività di Libera. La partecipazione si inserisce nel calendario degli eventi musicali previsti per questa stagione.

MILANO – Anche Libera sarà presente ai concerti estivi di Vasco Rossi, che partirà il prossimo 30 maggio da Rimini, grazie a un’iniziativa che vuole insieme sensibilizzare sui temi ambientali e della legalità e allo stesso tempo mira a raccogliere fonti. Nel corso di tutte le tappe del tour, agli stand Coop Alleanza 3.0 allestiti nelle aree del concerto, il pubblico sarà infatti coinvolto nella creazione di un’opera collettiva e partecipata: grandi tele sulle quali le persone potranno lasciare un segno, un messaggio o un contributo creativo, per trasformare l’esperienza musicale in un gesto condiviso di espressione e comunità. Al termine del tour le opere realizzate durante i concerti saranno battute all’asta e il ricavato sarà devoluto a Libera a sostegno delle attività dell’associazione. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Anche Libera partecipa al Vasco Live 2026: iniziativa con Coop Alleanza 3.0 per sensibilizzare e raccogliere fondi

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