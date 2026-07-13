Fra Ferrari dorate taxi e sensi unici | a Trigoria parte la stagione della Roma

Oggi la Roma si è radunata a Trigoria per l'inizio della stagione del centenario e il ritorno in Champions League dopo sette anni. La giornata ha visto il quartier generale giallorosso affollato di tifosi e giornalisti, mentre il caldo intenso ha accompagnato le prime immagini della squadra. Tra le strade di Trigoria, taxi e veicoli con insegne luminose si muovevano tra sensi unici e strade chiuse, mentre le Ferrari dorate parcheggiate attiravano l’attenzione di alcuni presenti.

Caldo, tantissimo. Entusiasmo un po’ meno. La Roma si è radunata oggi a Trigoria per iniziare la stagione del centenario che coincide anche con il ritorno dei giallorossi in Champions League dopo sette anni. Un appuntamento che ha convinto circa 70 tifosi (tanti bambini) a restare ore sotto il sole per strappare un selfie a Svilar e compagni e per dare l’in bocca al lupo a Gasperini. Non tutti sono tornati a casa soddisfatti e in molti lamentano la lentezza su un mercato che ha visto svanire di colpo il sogno Greenwood. E lo stesso tecnico non è apparso particolarmente felice, forse anche per la mancanza di volti nuovi in una squadra che per ora può contare su ben pochi titolari visti i giocatori reduci (o ancora impegnati) nel Mondiale e chi ancora non ha rinnovato il contratto come Lorenzo Pellegrini. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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