Roma oggi il raduno a Trigoria | parte la stagione con il gruppo non al completo

Notizia in breve

Oggi a Trigoria si è svolto il primo raduno stagionale della Roma, con il gruppo non ancora al completo. Cinque giocatori su sei sono rientrati dall’America dopo l’eliminazione dal Mondiale, lasciando alcuni profili con un futuro ancora da definire. La sessione di allenamento ha segnato l’avvio della preparazione, mentre il calciomercato prosegue con molte trattative ancora aperte. Nessuna ufficialità sui rinforzi o cessioni in vista.