Roma oggi il raduno a Trigoria | parte la stagione con il gruppo non al completo
Oggi a Trigoria si è svolto il primo raduno stagionale della Roma, con il gruppo non ancora al completo. Cinque giocatori su sei sono rientrati dall’America dopo l’eliminazione dal Mondiale, lasciando alcuni profili con un futuro ancora da definire. La sessione di allenamento ha segnato l’avvio della preparazione, mentre il calciomercato prosegue con molte trattative ancora aperte. Nessuna ufficialità sui rinforzi o cessioni in vista.
Un calciomercato in trepidazione, 5 romanisti su 6 tornati dall’America dopo essere stati eliminati dal Mondiale e diversi profili con un futuro incerto in giallorosso. Con questi presupposti inizierà nella mattinata di oggi il raduno dei giallorossi a Trigoria. Come riportato anche dal Corriere dello Sport, il gruppo di lavoro di oggi non conterà certamente tutti i nomi in rosa: per i nazionali non più impegnati nel campionato mondiale, Celik, N’dicka, Malen, Salah-Eddine ed El Aynaoui, mister Gasperini ha ovviamente concesso un prolungamento dei giorni di vacanza. Diversa invece la situazione per Manu Koné, unico giallorosso ancora impegnato nella corsa alla Coppa del Mondo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
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