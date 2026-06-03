La svolta della Roma parte dalle firme | ore decisive per l’annuncio di D’Amico mentre Malen chiama Summerville a Trigoria

La Roma si prepara a ufficializzare la nomina di D’Amico come nuovo dirigente, con le firme imminenti. Contemporaneamente, Malen ha chiamato Summerville a Trigoria per discutere di un possibile trasferimento. La decisione sulla nuova direzione sportiva è attesa entro poche ore o minuti. La squadra si muove rapidamente in vista di questa svolta, che dovrebbe essere annunciata a breve.

Testata Giornalistica Aut. Trib. Roma n° 19818 del 06122018Direttore Responsabile: Emanuele De Scisciolo Sistemati gli ultimi dettagli contrattuali per il nuovo direttore sportivo, atteso alla firma di un triennale. Superati i vincoli Uefa, il mercato punta sulla Premier League per ridisegnare le corsie offensive di Gasperini. È una questione di ore, forse di minuti, ma la nuova direzione sportiva della Roma ha ormai un volto e un nome definitivo. Il club giallorosso è pronto a ufficializzare l’ingaggio di Tony D’Amico, che si legherà alla società dei Friedkin con un contratto triennale nonostante i tentativi di resistenza messi in atto fino all’ultimo da Percassi. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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