Foreste di Puglia | oltre 10 milioni per nuovi boschi e sistemi agroforestali

La regione Puglia ha stanziato oltre 10 milioni di euro per la creazione di nuovi boschi e sistemi agroforestali. Le risorse finanzieranno interventi di piantumazione e gestione di aree verdi, con l’obiettivo di rafforzare le infrastrutture verdi del territorio. Le iniziative puntano a migliorare la qualità ambientale e aumentare la resilienza ai mutamenti climatici, secondo quanto comunicato dalle autorità regionali.

BARI (ITALPRESS) – Le foreste rappresentano infrastrutture verdi cruciali per la salvaguardia del territorio, la qualità ambientale e la resilienza ai cambiamenti climatici. Con questa visione, la Regione Puglia prosegue nello sviluppo della strategia “Foreste di Puglia”, volta ad accrescere e valorizzare il patrimonio forestale. La programmazione mira a un’integrazione tra sostenibilità ambientale e sviluppo delle aree rurali, portando risultati tangibili. Intervento SRD05: Risultati Positivi per la Forestazione. Arrivano i primi frutti dall’Intervento SRD05 “Impianti di forestazioneimboschimento e sistemi agroforestali su terreni agricoli”, finanziato nel contesto del Complemento per lo Sviluppo Rurale della Puglia 2023-2027. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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