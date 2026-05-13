Alluvione oltre 1,6 milioni di euro per il miglioramento dei sistemi di drenaggio urbano

Da ravennatoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono in corso da diverse settimane i rilievi e la modellazione digitale dei sistemi fognari in diciotto Comuni della Provincia di Ravenna. Le attività rientrano in un accordo siglato il 18 giugno 2025 e sono affidate alla società Hera. Per finanziare i lavori, sono stati stanziati oltre 1,6 milioni di euro destinati al miglioramento dei sistemi di drenaggio urbano. Le operazioni continuano senza sosta per migliorare la gestione delle acque piovane.

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Proseguono a ritmo serrato i rilievi e la modellazione digitale dei sistemi fognari dei diciotto Comuni della Provincia di Ravenna, attività previste nel protocollo d’intesa firmato il 18 giugno 2025 e affidate a Hera. Lo studio, che si svilupperà entro il 2028, consentirà di individuare gli.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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