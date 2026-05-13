Boschi e foreste per lo stoccaggio di carbonio biodiversità e paesaggio | al via un bando

È stato annunciato l'avvio di un nuovo bando dedicato alla gestione delle aree forestali, con l'obiettivo di sostenere pratiche di pianificazione che favoriscano uno sfruttamento sostenibile dei boschi. Il bando mira a incentivare l'adozione di soluzioni innovative per aumentare la capacità di stoccaggio di carbonio, promuovere l'aggregazione fondiaria e preservare la biodiversità e il paesaggio. Le proposte devono concentrarsi su queste aree di intervento, senza specificare i soggetti coinvolti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui