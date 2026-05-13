Boschi e foreste per lo stoccaggio di carbonio biodiversità e paesaggio | al via un bando

Da ilpiacenza.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato annunciato l'avvio di un nuovo bando dedicato alla gestione delle aree forestali, con l'obiettivo di sostenere pratiche di pianificazione che favoriscano uno sfruttamento sostenibile dei boschi. Il bando mira a incentivare l'adozione di soluzioni innovative per aumentare la capacità di stoccaggio di carbonio, promuovere l'aggregazione fondiaria e preservare la biodiversità e il paesaggio. Le proposte devono concentrarsi su queste aree di intervento, senza specificare i soggetti coinvolti.

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Promuovere la pianificazione forestale come strumento per la gestione sostenibile dei boschi. Favorire l’adozione di soluzioni innovative orientate allo stoccaggio di carbonio (carbon stock), all’aggregazione fondiaria, alla conservazione della biodiversità, alla tutela del paesaggio e ai.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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