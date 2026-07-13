Il governatore della Lombardia ha criticato pubblicamente il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, in modo inatteso. La presa di posizione si inserisce in uno scenario di tensione tra rappresentanti regionali e il governo centrale. Oltre alle critiche, sono state espresse anche manifestazioni di sostegno ad altre figure politiche, come un esponente del centrodestra. La vicenda si inserisce in un quadro di confronti politici tra diverse anime della maggioranza di governo.

Nessuno se l’aspettava: il governatore della Regione Lombardia Attilio Fontana che attacca il “suo” ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. E lo fa per ragioni tecniche, denunciando con i numeri le poche risorse umane dedicate alla sicurezza che per decisione del Viminale arriveranno nella sua regione: «Politicamente è un segno ulteriore di sottovalutazione delle necessità del Nord produttivo, della Lombardia, di Milano: l’assegnazione del 6 per cento dei nuovi agenti a una regione che rappresenta il 17 per cento della popolazione e il 23 per cento del Pil appare penalizzante e rischia di non rispondere alle crescenti richieste di sicurezza di un territorio così nevralgico per il Paese. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Fontana e l’asse leghista anti-Piantedosi, l’appoggio a Buttafuoco e altre pillole

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