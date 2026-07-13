Fondi Ue per le politiche migratorie | più coinvolgimento di regioni e città
La Commissione europea propone di aumentare il coinvolgimento di regioni e città nella gestione delle politiche migratorie finanziate dai fondi Ue. La proposta indica che le autorità locali devono partecipare di più alla pianificazione e all’implementazione dei programmi, con un focus sulla distribuzione delle risorse e sulla gestione dei flussi migratori. La decisione mira a rafforzare il ruolo delle amministrazioni locali nella definizione delle strategie migratorie, considerando le loro competenze e responsabilità sul territorio.
Bruxelles, 13 luglio 2026 – La gestione della migrazione non può essere affrontata senza il coinvolgimento diretto delle regioni e delle città. È il messaggio lanciato dal Comitato europeo delle Regioni (CdR) nel suo parere sul sostegno dell’ Unione europea alla gestione dell’asilo, della migrazione e dell’integrazione nel prossimo quadro finanziario pluriennale 2028-2034. Secondo il CdR, le risorse europee destinate a questi ambiti dovranno essere programmate tenendo conto delle esigenze dei territori in cui si concentrano le attività di accoglienza e integrazione. Per questo il Comitato chiede che le autorità locali e regionali abbiano un... 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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