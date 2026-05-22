Fondi Ue le Regioni in allarme | a Bruxelles si pensa di smontare la ‘casa’ della coesione
Le Regioni italiane sono in allarme a causa di una comunicazione proveniente da Bruxelles che riguarda i fondi europei destinati alla coesione. Secondo quanto riportato, ci sarebbe una proposta di revisione che potrebbe comportare la riduzione o la ristrutturazione delle risorse attualmente allocate a questo settore. Le autorità regionali hanno iniziato a esprimere attenzione e preoccupazione, temendo possibili impatti sui progetti e sugli investimenti già programmati. La questione sta attirando l’attenzione dei rappresentanti locali e delle istituzioni nazionali.
Roma, 22 maggio 2026 – C'è una preoccupazione che attraversa i Consigli regionali italiani, e arriva da Bruxelles. La Conferenza delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome ha lanciato l'allarme sulle i potesi di riorganizzazione delle strutture della Commissione europea dedicate alla politica di coesione, che a loro avviso rischierebbero di indebolire il presidio europeo a tutela dei territori. A firmare la presa di posizione sono il coordinatore della Conferenza, Antonello Aurigemma, e il delegato al Coordinamento Affari europei, Gianpietro Comandini, che parlano apertamente di “crescente preoccupazione”. Dietro la formula istituzionale si annida l’ipotesi di ridisegnare – o addirittura accorpare – la Direzione generale per le politiche regionali, cosiddetta DG Regio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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