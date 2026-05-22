Fondi Ue le Regioni in allarme | a Bruxelles si pensa di smontare la ‘casa’ della coesione

Le Regioni italiane sono in allarme a causa di una comunicazione proveniente da Bruxelles che riguarda i fondi europei destinati alla coesione. Secondo quanto riportato, ci sarebbe una proposta di revisione che potrebbe comportare la riduzione o la ristrutturazione delle risorse attualmente allocate a questo settore. Le autorità regionali hanno iniziato a esprimere attenzione e preoccupazione, temendo possibili impatti sui progetti e sugli investimenti già programmati. La questione sta attirando l’attenzione dei rappresentanti locali e delle istituzioni nazionali.

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