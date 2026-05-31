Quanto accaduto a Ravenna «ci lascia sconcertati, ma non stupiti, perché era abbastanza evidente che ci fosse un sistema orientato ideologicamente allo smantellamento delle politiche migratorie poste in essere dal governo guidato da Giorgia Meloni». Non ha dubbi il deputato di Fratelli d’Italia e responsabile del dipartimento Immigrazione di FdI, Sara Kelany, sull’inchiesta della Procura di Ravenna, portata alla luce da Il Tempo, sulle certificazioni sanitarie di inidoneità al trattenimento nei Centri di permanenza per il rimpatrio (Cpr) che sarebbero state rilasciate da alcuni medici. Onorevole Kelany, siamo in presenza di un sistema.... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Kelany (FI): "C'è un'associazione che contrasta le politiche migratorie del Governo Meloni"

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