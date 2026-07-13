Fondazione Menna e PrintLitoArt lanciano Singolare Plurale | l’arte contemporanea incontra l’eccellenza grafica

Notizia in breve

Una mostra intitolata “SingolarePlurale” è stata inaugurata, portando l’arte contemporanea a dialogare con l’eccellenza grafica. La Fondazione Menna e PrintLitoArt hanno collaborato alla realizzazione dell’esposizione, che presenta opere di artisti contemporanei accostate a stampe e lavori grafici di alta qualità. L’evento si svolge in uno spazio dedicato alla promozione dell’arte e della grafica, con una selezione di pezzi che evidenziano il rapporto tra creatività visiva e tecniche di stampa avanzate. La mostra è aperta al pubblico fino a data da definire.