Fondazione Menna e PrintLitoArt lanciano Singolare Plurale | l’arte contemporanea incontra l’eccellenza grafica

Da 2anews.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una mostra intitolata “SingolarePlurale” è stata inaugurata, portando l’arte contemporanea a dialogare con l’eccellenza grafica. La Fondazione Menna e PrintLitoArt hanno collaborato alla realizzazione dell’esposizione, che presenta opere di artisti contemporanei accostate a stampe e lavori grafici di alta qualità. L’evento si svolge in uno spazio dedicato alla promozione dell’arte e della grafica, con una selezione di pezzi che evidenziano il rapporto tra creatività visiva e tecniche di stampa avanzate. La mostra è aperta al pubblico fino a data da definire.

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La Fondazione Filiberto e Bianca Menna – Centro Studi d’Arte Contemporanea e PrintLitoArt – prima ed unica piattaforma al mondo interamente Made in Italy per la stampa di litografie d’Arte – di proprietà di Boccia Industria Grafica, firmano un protocollo d’intesa volto alla promozione dell’arte contemporanea attraverso la produzione di multipli d’Arte. L’accordo, sottoscritto da. 🔗 Leggi su 2anews.it

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