A Venezia l' arte contemporanea incontra l' impegno sociale

A Venezia, l'arte contemporanea si sta unendo a iniziative di impegno sociale, puntando a trasformare la vulnerabilità in opportunità attraverso progetti di venture philanthropy. Questi programmi si concentrano sul supporto a lungo termine, con l'obiettivo di promuovere cambiamenti concreti nella comunità locale. La collaborazione tra artisti e organizzazioni sociali si traduce in interventi che coinvolgono diverse realtà della città.

Sostenere un progetto nel tempo per trasformare la vulnerabilità in opportunità: è questa la missione della venture philantrophy e dei progetti che la ispirano.Ed è proprio a questa visione di The Human Safety Net, movimento di persone che aiutano persone fondato da Generali, attivo dal 2017 in.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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